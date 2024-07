Koeman moet hard lachen om analyse Valentijn Driessen van Spanje – Duitsland

Ronald Koeman moest op de persconferentie van vrijdagavond, daags voor de kwartfinale tegen Turkije, lachen om een opmerking van Valentijn Driessen. De bondscoach van het Nederlands elftal zag de humor wel in van een analyse van Driessen over de EK-kwartfinale tussen Spanje en Duitsland.

Driessen was niet te spreken over wissels die de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente doorvoerde in de tweede helft tegen Duitsland. Hij verving aanvallers Lamine Yamal en Nico Williams door Ferran Torres (ook een aanvaller) en Mikel Merino (middenvelder). “Ronald, we hebben net jouw collega uit Spanje gezien. Die haalt gewoon zijn beste aanvaller eruit en incasseert een 1-1. Kan jij beloven dat jij dat niet doet?”, wilde Driessen weten.

💬 Koeman antwoordde: “Ik heb de tweede helft niet gezien. Ik weet niet wie die geweldige aanvallers zijn…”

💬 Driessen: “Lamine Yamal, die kan wel aardig voetballen.”

💬 Koeman: “Ja, die kan wel aardig voetballen.”

💬 Driessen: “Nico Williams, ook geen verkeerde.”

💬 Koeman: “Nee, dat is ook niet verkeerd.”

💬 Driessen: “Die haalt hij er gewoon alle twee uit om die 1-0 te verdedigen.”

💬 Koeman: “Dus die bondscoach begrijp je ook niet?”

💬 Driessen antwoordde: “Die bondscoach begrijp ik ook niet, nee. Ik begrijp heel weinig bondscoaches.”

Koeman moest hard lachen, maar kon niet zeggen of hij inderdaad zal nalaten verdedigende wissels door te voeren tegen Turkije.

