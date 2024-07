Koeman onthult wat hij voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje van zijn kleinzoon kreeg

Ronald Koeman heeft na afloop van de gewonnen achtste finale tegen Roemenië verklapt wat hij voorafgaand aan de wedstrijd van zijn kleinzoon heeft ontvangen. De bondscoach hoopt bovendien dat zijn familie ook komende zaterdag in Berlijn bij de kwartfinale weer van de partij is.

Op de UEFA-stream, die ruim een uur voor de wedstrijd al live ging, was een vertederend beeld te zien. Terwijl de spelers bezig waren met een veldinspectie in de Allianz Arena, was de bondscoach in de buurt van de dug-out aan het kletsen met familieleden, waaronder ook zijn kleinkinderen. Zijn kleinzoon overhandigde hem een A4'tje en dat merkte ook een van de journalisten op.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop werd Koeman op de persconferentie gevraagd wat hij nu eigenlijk had gekregen. "Op het papiertje van mijn kleinzoon stond de uitslag die hij voorspelde en een mooie tekening”, vertelt Koeman lachend. “Hij had het net niet goed, want hij zei 3-1. Het is mooi om te zien dat ze meeleven en erbij zijn.”

De familieleden waren bij het teleurstellend verlopen duel tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) niet aanwezig. “Ze zijn er een wedstrijd niet geweest, dan weet jij wel welke…”, aldus een ontspannen Koeman. “Ik ga maar weer regelen dat ze er zaterdag bij zijn", besluit de bondscoach met een knipoog.

