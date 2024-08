Kroes zet hoog in en verlangt ‘dubbele cijfers’ voor overbodig Ajax-talent

mag deze zomer vertrekken bij Ajax. De 19-jarige middenvelder stond jarenlang te boek als groot talent in Amsterdam, maar is door Francesco Farioli teruggezet naar Jong Ajax. Daarop heeft technisch directeur Alex Kroes besloten hem de komende periode van de hand te doen, zo weet het Algemeen Dagblad.

Volgens Farioli is Vos er nog niet klaar voor om als enige controleur op het middenveld te spelen. Daarop besloot de Italiaan hem terug te zetten naar Jong Ajax, waar hij in principe meer ervaring in die rol op kan doen. Het probleem daarin is het financiële aspect. Hoewel de Amsterdammers er rekening mee houden dat de middenvelder later alsnog doorbreekt, is het momenteel simpelweg te duur om hem aan te houden voor de beloftenploeg.

Artikel gaat verder onder video

De krant weet dat Ajax het een te groot risico vindt Vos te verhuren. Waar het talent nu flink wat waarde vertegenwoordigt, zou dit flink dalen als hij ook bij een hurende club geen basisplaats weet te veroveren. Omdat het er momenteel niet op lijkt dat de middenvelder door gaat breken bij de Amsterdammers, heeft Kroes besloten dat hij verkocht mag worden.

Wat dat betreft zet de technisch directeur hoog in. In het verleden is Atlético Madrid concreet geweest, heeft AC Milan Vos overwogen en heeft Stade Reims een bod van zeven miljoen euro op hem gedaan. Ook nu zouden veel buitenlandse clubs interesse hebben in de jongeling. Om die reden zou Kroes een bedrag dat in de ‘dubbele cijfers’ ligt verlangen. Zaakwaarnemer Pini Zahavi zou hierbij moeten helpen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

De door Ajax begeerde Wout Weghorst staat open voor een terugkeer in Nederland.