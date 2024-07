Kylian Mbappe wordt gevraagd naar zichzelf en komt tot zeer pijnlijke conclusie

vindt dat zijn EK in Duitsland een mislukking is geworden, zo stelt de Franse aanvaller direct na afloop van de verloren halve finale van Frankrijk tegen Spanje (2-1). De aanvaller van de Fransen is geen schim van de Mbappé die op het WK in Qatar de show stal en dat zal de nieuwe aanvalsleider van Real Madrid de komende periode veel doen.

Mbappé zijn eindtoernooi in Duitsland begon al slecht, want in het eerste groepsduel tegen Oostenrijk liep hij een gebroken neus op. Vervolgens kwam Mbappé niet in actie tegen het Nederlands elftal, waarna hij in de afsluitende groepswedstrijd met een masker aantrad. Dat masker had de Franse spits dinsdagavond tegen Spanje opeens niet op. Het voetbalt absoluut niet prettig, wat voor de Fransman reden was om actie te ondernemen: Voor de wedstrijd namen we de beslissing, ik was het masker zat, ik vroeg de dokter of het mocht en hij zei dat de keuze aan mij was", legt Mbappé na afloop uit bij TF1.

Artikel gaat verder onder video

De razendsnelle aanvaller van de Fransen kwam, ook zonder masker, niet goed voor de dag tegen Spanje. In de slotfase faalde de 25-jarige aanvaller in de afronding, nadat hij zich knap volledig had vrijgespeeld in het strafschopgebied. Een Mbappé die in goede doen is, had zo'n bal gemaakt. Zelf komt de Fransman ook tot een pijnlijke, maar eerlijke conclusie over zijn eigen eindtoernooi. Mbappé spaart zichzelf niet.

"In voetbal ben je goed of niet goed. Ik was niet goed. Mijn EK was een mislukking", is de aanvaller van Les Bleus duidelijk. "Ik wilde Europees kampioen worden... Nu ga ik op vakantie en goed uitrusten. Het zal me veel goed doen. Daarna ga ik me klaarmaken om aan een nieuw leven bij Real te beginnen", besluit hij.