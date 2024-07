Kylian Mbappé zorgt voor walging na eigen doelpunt van Jan Vertonghen

en zullen elkaar maandagavond na afloop van de ontmoeting tussen Frankrijk en België niet de hand hebben geschud. De twee kregen het in de tweede helft van de onderlinge achtste finale op het EK in Duitsland met elkaar aan de stok. Vertonghen leek Mbappé te beschuldigen van een schwalbe. Dat was de Fransman niet vergeten toen een schot van Randal Kolo Muani ongelukkig via de Belgische verdediger in het doel belandde.

Het is vooralsnog niet het toernooi van Mbappé. De kersverse aanvaller van Real Madrid miste in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een enorme kans op de 0-2 en viel niet veel later uit met een gebroken neus. Hij kwam daardoor niet in actie tegen het Nederlands elftal. Mbappé maakte in de laatste groepswedstrijd tegen Polen zijn rentree en was trefzeker vanaf elf meter, maar kon daarmee niet voorkomen dat de Fransen twee punten lieten liggen en uiteindelijk genoegen moesten nemen met de tweede plaats.

Artikel gaat verder onder video

In de achtste finale tegen België slaagde Mbappé er opnieuw niet in zijn stempel te drukken. Veel acties mislukten, waaronder eentje in minuut 71. De Franse aanvoerder ging na een combinatie met Theo Hernández naar de grond en daar was Vertonghen niet van gediend. De voormalig Ajax-verdediger leek Mbappé erop te wijzen dat hij wel heel makkelijk op de grasmat belandde. Mbappé ging vervolgens verhaal halen bij zijn tegenstander en dat was voor de scheidsrechter reden om de wedstrijd even stil te leggen. De arbiter deed het af met een waarschuwing richting zowel Mbappé als Vertonghen, maar daarmee was het tussen die twee nog niet gedaan.

Nadat Vertonghen een poging van Kolo Muani dusdanig ongelukkig toucheerde dat de bal achter doelman Koen Casteels belandde, sprintte Mbappé naar de Belg om nog net niet in zijn gezicht te staan juichen. Die actie leidt op social media tot veel kritiek op de Franse ster. Het eigen doelpunt van Vertonghen maakte uiteindelijk het verschil tussen Frankrijk en België. Voor de Rode Duivels zit het EK er alweer op, de Fransen nemen het vrijdagavond in de kwartfinales op tegen Portugal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.