'La Liga-sensatie wil niet naar Atlético, AS Roma lijkt hem over te gaan nemen'

Het lijkt er op dat binnenkort een contract gaat tekenen bij AS Roma. De Oekraïense krijgt ook aanbiedingen van Atlético Madrid, maar die club hoeft volgens transferexpert Gianluca Di Marzio niet meer bij zijn entourage aan te kloppen. De topscorer van het vorige La Liga-seizoen heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Italiaanse hoofdstad.

Dovbyk verbaasde vorig seizoen vriend en vijand door 24 doelpunten te maken en acht assists te geven op het hoogste niveau in Spanje. Zijn club, Girona, was bovendien de verrassing van het seizoen. Lange tijd stond de club eerste of tweede, uiteindelijk eindigde de club van Daley Blind als derde in La Liga. Dovbyk overtuigde daarna niet op het EK met Oekraïne: hij scoorde niet voor zijn land in een niet al te lastige groep. Oekraïne moest vervolgens na de groepsfase al naar huis.

Artikel gaat verder onder video

Zijn mindere optredens op het EK hebben de interesse van andere clubs echter niet verminderd. Atlético zou Dovbyk dus graag overnemen, maar na enkele pogingen blijkt dat de spits graag naar AS Roma zou verkassen. Volgens Di Marzio is er al een financiële overeenkomst met laatstgenoemde club, Roma wil 32 miljoen euro aan Dovbyk uitgeven.

AS Roma kende vorig seizoen een wat tegenvallend seizoen, waarin de club uiteindelijk genoegen moest nemen met de zesde plaats, achter het Bologna van Joshua Zirkzee, maar voor stadsgenoot Lazio. AS Roma wil echter weer volop mee doen om de Champions League-plaatsen en heeft met Tammy Abraham op dit moment maar één echte spits in de gelederen.