Salah-Edinne had contact met oud-Ajacied over AS Roma-transfer: 'Als de mogelijkheid er is...'

staat te popelen om zijn debuut te maken voor AS Roma. De linkervleugelverdediger maakte op de slotdag van de Italiaanse transferwindow de overstap van FC Twente naar de Giallorossi. Voor de camera van AS Roma reageert Salah-Eddine enthousiast op zijn transfer.

Salah-Eddine zat woensdagavond voor het bekerduel met AC Milan voor het eerst bij de wedstrijdselectie van AS Roma. Tot een debuut kwam het echter nog niet. Bovendien moest de oud-Ajacied op zijn eerste werkdagen in Rome al een teleurstelling slikken, zo behoort Salah-Eddine niet tot de Europese selectie van de Italiaanse gootmacht.

Desalniettemin is Salah-Eddine positief over AS Roma. "Wat een grote club. Ik ben blij om hier te zijn, iedereen is aardig en ik voel mij goed. In een paar dagen was de deal rond. De club en vooral de familie Friedkin (eigenaren AS Roma, red.) spraken veel vertrouwen in mij uit en wilde graag dat ik kwam en zelf wilde ik ook graag de overstap maken."

LEES OOK: Twente gaat overstag en sluit deal met Roma over Salah-Eddine, Ajax profiteert mee

Net als Salah-Eddine maakte ook Devyne Rensch de overstap naar de Italiaanse grootmacht. Het tweetal sprok kort met elkaar over een mogelijke transfer. "Ja, ik belde hem eerder en we spraken kort. Hij had alleen goede woorden over voor de club. Hij zei: als de mogelijkheid er is, moet je naar de club komen."

LEES OOK: FC Twente kookt van woede: Anass Salah-Eddine stapt in ‘vluchtauto’

Bij FC Twente speelde Salah-Eddine al met rugnummer 34 en dat zal hij ook bij AS Roma gaan doen. "Ik denk dat iedereen weet waarom ik nummer 34 neem. Ik speelde bij mijn vorige club ook met 34. Het is vanwege Abdelhak Nouri", aldus Salah-Eddine, die desgevraagd ook nog even zijn sterke punten opnoemt. "Ik hou ervan om aan te vallen en ik ben een goede dribbelaar. Ik kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant spelen."

Salah-Eddine gaat trainen onder Ranieri

Salah-Eddine krijgt bij AS Roma met niemand minder dan Claudio Ranieri te maken als trainer. De 73-jarige Italiaan werd in het seizoen 2015/2016 kampioen van de Premier League met Leicester City. Sinds november 2024 staat Ranieri voor de groep bij AS Roma, nadat hij in de zomer eigenlijk al met pensioen was gegaan. "Het is het beste wat je kunt hebben. Deze trainer heeft zoveel ervaring. Ik ben jong en wil veel leren. Dan is er niemand beter om dingen van te leren dan hem", looft Salah-Eddine de ervaren Italiaan.

