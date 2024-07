Nederlandse frustratie na optreden Cristiano Ronaldo: 'Je hebt toch kleine mensen hè, verschrikkelijk'

Maarten Wijffels ergert zich aan sommige reacties op het optreden van in de achtste finale tussen Portugal en Slovenië op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Portugese topscorer aller tijden faalde in de verlenging vanaf elf meter.

De ontmoeting met Slovenië dreigde voor Ronaldo te veranderen in een nachtmerrie. De voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid was er in de groepsfase niet in geslaagd zijn ploeg bij de hand te nemen en ook in de achtste finale liet hij het afweten. Ronaldo bleef het proberen, met onder meer verschillende vrije trappen, maar hij kreeg de bal niet langs Jan Oblak. Dat lukte hem in de verlenging ook niet vanaf de stip. De uitblinkende Sloveense doelman voorkwam dat Ronaldo de wedstrijd nog voor een eventuele strafschoppenreeks besliste.

Die strafschoppenreeks kwam er uiteindelijk wel en daarin was het wél raak voor Ronaldo. Wijffels kan er enkel respect voor opbrengen. “Als je dan ziet, die tweede… Wat een druk daarop staat. Je zag het aan zijn aanloop. Hij heeft alles gewonnen, maar hij versteende bijna. Hij versteende bijna, maar hij schoot ‘m feilloos in het hoekje. Fascinerend om te zien”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Wijffels noemt Ronaldo een ‘grote, grote’ sporter. Over de mensen die de Portugees uitlachten om zijn gemiste strafschop kan hij met geen goed woord spreken. “Wat een klein volk is dat toch, hè. Je hebt toch kleine mensen hè, verschrikkelijk. Maar goed, Portugal is door.”

Het optreden van Ronaldo tegen Slovenië leidt evenwel tot de discussie of hij als basisspeler nog wel van toegevoegde waarde is. “Je moet je wel afvragen of Portugal nog steeds het beste af is met hem voorin. Dat is iets ánders. Dat is een reële vraag”, zegt Wijffels. “Maar goed, voor dat land is het moeilijk, zo niet onmogelijk om afscheid te nemen. Hij bepaalt zijn afscheid. Het is volgens mij een hele reële discussie, maar zo lang hij er nog is en hij doet het zo…” De verslaggever haalt een interland tussen IJsland en Portugal van vorig jaar juni aan. Ronaldo droeg toen voor de 200e keer het shirt van zijn land. “Vol passie zat hij nog in die wedstrijd en haalde hij daar een record. Die beelden kwamen toevallig voorbij en dan zie je wat het betekent. Dat is toch mooi”, aldus Wijffels.

