'Manchester United lijkt Real Madrid af te gaan troeven in strijd om achttienjarig wonderkind'

Manchester United lijkt Real Madrid af te gaan troeven in de strijd om de handtekening van . De achttienjarige verdediger van LOSC Lille leek lange tijd op weg naar De Koninklijke, maar de club van Erik ten Hag heeft als eerste een bod gedaan dat door de Franse club geaccepteerd werd en zou inmiddels in onderhandeling zijn met Yoro zelf.

Yoro debuteerde in mei 2022, op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Lille. De 1.90 meter lange centrale verdediger groeide afgelopen seizoen uit tot onbetwiste basisspeler en stond in 30 van de 34 competitiewedstrijden aan de aftrap. Het contract van de jeugdinternational van Frankrijk Onder-23 loopt nog door tot medio 2025.

Yoro werd het afgelopen halfjaar volop gelinkt aan Real Madrid, dat vooralsnog echter niet aan de vraagprijs van Lille heeft willen voldoen. De Franse journalist Nabil Djellit (onder meer werkzaam voor France Football) wist vorige week al te melden dat een bod van 50 miljoen euro vanuit Manchester wél geaccepteerd zou zijn door de Noord-Franse club. Vandaag (dinsdag) voegt hij daaraan toe dat de transfersom door bonussen nog verder op zou kunnen lopen tot 62 miljoen euro.

Desondanks was Real vorige week nog vol vertrouwen dat Yoro uiteindelijk naar Madrid zou komen. De speler zou zelf zijn zinnen op een overstap naar Bernabéu hebben gezet, waardoor de inmenging vanuit Manchester niet als een probleem werd gezien. Afgaande op de laatste berichten van Djellit zou dat echter wel het geval kunnen zijn: inmiddels zouden Yoro en United in onderhandeling zijn over het salaris dat de Fransman op Old Trafford moet gaan verdienen. "Een gunstige ontwikkeling, de deur voor United staat open", schrijft de journalist. "Real is er nog altijd, maar ligt nu achter", voegt Djellit daaraan toe.

Info (suite). Lille a bien accepté offre de 50 + 12 (62M€). Leny #Yoro est en négociation avec Manchester United sur des conditions salariales. Tendance favorable et porte ouverte à ManUtd. Le Real toujours là mais en retrait. #Mercato https://t.co/N3C3odGMKq — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 16, 2024

