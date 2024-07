Manchester United van Ten Hag en Manchester City krijgen zeer goed nieuws van de UEFA

De UEFA heeft besloten dat Manchester United en Manchester City ‘gewoon’ mogen deelnemen aan de Europese competities komend seizoen. De regelgeving van de UEFA betekende dat twee clubs met dezelfde eigenaar niet mee mochten doen in hetzelfde toernooi. Zo heeft de City Football Group naast Manchester City ook Girona in haar bezit.

Manchester United en OGC Nice vallen dan ook onder dezelfde eigenaar: INEOS. De deelname van Girona was enigszins verrassend, waardoor de blauwgekleurde club uit de Engelse stad moest aantonen dat de Spaanse club weldegelijk een ander bestuur had. Hetzelfde geldt eigenlijk voor The Red Devils en OGC Nice.

Manchester United en Nice spelen overigens niet in de Champions League, maar in de Europa League. Door de FA Cup-overwinning van Erik ten Hag speelt de club op het op een na hoogste Europese niveau in dezelfde competitie als Nederlandse clubs AZ en Ajax. Laatstgenoemde moet overigens nog wel de kwalificatie voor de Europa League overleven.

