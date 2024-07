United-outcast Greenwood nadert transfer, supporters keren zich massaal tegen zijn komst

De kans is volgens Engelse media steeds groter dat deze zomer definitief vertrekt bij Manchester United en dat Olympique Marseille zijn nieuwe werkgever wordt. Veel supporters van de Franse topclub zitten echter helemaal niet te wachten op de komst van de 22-jarige aanvaller.

Jarenlang gold Greenwood als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Manchester United, maar in januari 2022 werd de aanvaller gearresteerd op verdenking van poging tot verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Harriet Robson. Inmiddels zijn de aanklachten tegen hem echter komen te vervallen - omdat Robson zich terugtrok als getuige - en wordt hij niet langer vervolgd voor deze misdrijven. Toch speelde hij sindsdien geen minuut meer voor Manchester United.

Afgelopen seizoen besloot de club van Erik ten Hag om Greenwood te verhuren aan Getafe. Na een lange periode van stilstand bewees de Engelsman bij vlagen het voetballen zeker nog niet verleerd te zijn, getuige zijn tien doelpunten en zes assists in alle competities namens de Spaanse middenmoter. Een terugkeer in Manchester zit er echter niet in, waardoor de club hem (vanwege zijn tot medio 2025 doorlopende contract) deze zomer zou willen verkopen. Volgens The Daily Mail heeft Marseille momenteel de beste papieren om de enkelvoudig Engels international in te lijven. Met een bod van zo'n 30 miljoen euro, plus een aanzienlijk doorverkooppercentage, zou L'OM clubs als SS Lazio, Atlético Madrid en Valencia aftroeven, zo schreef de Engelse krant maandag.

Dat nieuws is ook de als zeer fanatiek bekendstaande aanhang van Marseille ter ore gekomen. Op een grote supporterssite keert men zich ondubbelzinnig tegen de komst van de Engelsman. "Het lijkt noodzakelijk om opnieuw uit te leggen, voordat het niet meer terug te draaien is, waarom deze transfer niet te verenigen is met de waarden van onze club en waarom hiermee voor velen van ons een rode lijn wordt overschreden", valt onder meer te lezen op OM Forum. Ook op andere sociale media keren laten fans van zich horen, onder de hashtag #GreenwoodNotWelcome regent het negatieve reacties op de op handen zijnde deal. Zo richt een supporter zich rechtstreeks tot technisch directeur Mehdi Benatia: "Wat ons van deze club laat houden, zijn bovenal de waarden. Verraad ze niet", schrijft deze twitteraar aan de td.