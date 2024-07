Verweij is bikkelhard na enorme domper: 'Ze moeten hem er natuurlijk onmiddellijk uitgooien'

Mike Verweij is van mening dat Duitsland een grove fout heeft gemaakt door in de laatste groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap in eigen land tegen Zwitserland geen genoegen te nemen met een nederlaag. De formatie van bondscoach Julian Nagelsmann keek tegen de Zwitsers lang tegen een achterstand aan, maar sleepte er op de valreep toch nog een gelijkspel uit. Daardoor eindigde Duitsland als groepswinnaar en geraakte het aan de zware kant van het speelschema. Verweij stelt dat de Duitse bond z’n conclusies moet trekken.

Duitsland beleefde lang een moeizame aanloop richting het eindtoernooi in eigen land. Pas na de aanstelling van Nagelsmann begon het te lopen. De Duitsers maakten indruk door Frankrijk en het Nederlands elftal in oefenwedstrijden op een nederlaag te trakteren en werden prompt bestempeld als een belangrijke kandidaat voor de eindzege van het EK. Nagelsmann en zijn manschappen boekten in de eerste groepswedstrijd tegen Schotland meteen een overtuigende zege (5-1) en wonnen ook van Hongarije (2-0).

Artikel gaat verder onder video

In de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland dreigde het mis te gaan. Duitsland keek heel lang tegen een achterstand aan, maar een doelpunt van Niclas Füllkrug in de tweede minuut van de blessuretijd bezorgde het gastland toch nog een punt. Verweij stelt dat de treffer van Füllkrug en daarmee de groepswinst Duitsland uiteindelijk duur is komen te staan. “Een enorme nono, die Julian Nagelsmann. De Duitse bond gaat met hem door tot en met het WK (2026, red.), maar die moeten ze er natuurlijk onmiddellijk uitgooien”, zo zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens Verweij had Nagelsmann beter moeten weten in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. “Hij is een laptoptrainer, maar er stond niet in zijn laptop dat ze gewoon van Zwitserland hadden moeten verliezen en aan de gunstige kant van het schema hadden moeten komen. Dan ben je bondscoach en in het geval van Duitsland jaren bezig, want ze hoefden geen kwalificatie te spelen omdat ze wisten dat ze het EK gingen spelen. Ze hebben inmiddels een staf van een mannetje of 25. Alles wordt bedacht om het iedereen naar de zin te maken, om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. En wat je in de hand hebt, is gewoon op een hele makkelijke plek in het schema komen en Spanje kunnen vermijden.”

Maar dat lukte dus niet. Voor Duitsland wachtte na de zege op Denemarken in de achtste finales de kraker tegen Spanje. “Dat was meneer de professor even ontgaan”, aldus Verweij. Duitsland stevende tegen Spanje af op een 0-1 nederlaag in de reguliere speeltijd, maar Florian Wirtz schoot de landen toch nog een verlenging in. Een strafschoppenreeks leek voor de beslissing te moeten brengen, maar Mikel Merino dompelde het gastland met een rake kopbal in diepe rouw. Volgens Verweij had het héél anders kunnen lopen als Duitsland níet gelijk had gespeeld tegen Zwitserland. “Dan waren ze Spanje pas in de finale tegengekomen. Dan houd je het toernooi als gastland leuk en spannend. Nu gaat het als een nachtkaars uit.”

