Verweij deelt opvallend verhaal over Brobbey: 'Geeft wel aan dat hij totaal niet lekker in zijn vel zit'

zit ‘totaal niet’ lekker in zijn vel. Dat zegt Mike Verweij althans. Brobbey mocht zich na een persoonlijk goed seizoen bij Ajax melden bij de selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland, maar na de groepsfase en inmiddels twee rondes in de knock-outfase staat de teller nog altijd op nul speelminuten. Volgens Verweij is de aanvaller niet blij met zijn rol.

Brobbey was in de eerste maanden van het afgelopen seizoen nog het mikpunt van kritiek, vooral na zijn missers in de uitwedstrijd tegen PSV. Marco van Basten en zelfs Ronald Koeman plaatsten hun vraagtekens bij de kwaliteiten van Brobbey, die er niet met de pakken bij neer ging zitten en zich naar een plek in het Nederlands elftal knokte. Hij was bij zijn debuut tegen Griekenland meteen belangrijk, maar nadien kwam hij enkel nog in actie tegen Canada. Op het EK is er nog geen rol voor hem weggelegd.

Artikel gaat verder onder video

In de kwartfinale tegen Turkije kwamen er bij Oranje drie spitsen binnen de lijnen. Memphis Depay mocht begonnen, Wout Weghorst kwam direct na de rust in het veld en Joshua Zirkzee maakte in de slotfase zelfs zijn debuut. Brobbey keek toe vanaf de bank en wist na afloop niet hoe snel hij in de bus moest zitten. “Brobbey was ontzettend snel. Snel in de mixed-zone, snel in de bus. Een heel stuk eerder dan zijn ploeggenoten. Dat geeft ook wel aan dat hij totaal niet lekker in zijn vel zit en ook niet blij is met zijn rol”, zo vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Het Nederlands elftal speelt dit EK nog minstens twee wedstrijden. Woensdag de halve finale tegen Engeland en bij winst wacht vier dagen later de eindstrijd in Berlijn. Het valt dus niet uit te sluiten dat Brobbey nog minuten gaat maken. Volgens Verweij is er zelfs ‘hoop’ voor de Amsterdammer. “Want als je Zirkzee zag invallen… De marketingman van Zirkzee, Valentijn (Driessen, red.), vond dat hij héél goed trainde. Maar dan zie je wel dat dit soort wedstrijden anders is. Hij viel in en leed gewoon drie keer balverlies. Twee keer leverde hij de bal in en een keer verloor hij gewoon heel slap een duel. Dan weet ik niet of je niet beter Brobbey in kunt zetten als tegen Engeland nood aan de man is”, zo klinkt het.

Brobbey behoorde in tegenstelling tot Zirkzee vanaf de start van de voorbereiding op het EK tot de selectie van het Nederlands elftal. De Ajacied kreeg in de eerste week in Wolfsburg echter last van zijn hamstring, waardoor Koeman besloot Zirkzee tóch nog over te laten vliegen. Hoewel de spits van Bologna zich dus later meldde dan Brobbey, kreeg hij in de kwartfinale tegen Turkije de voorkeur in de slotfase.

