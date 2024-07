Mislintat heeft beet en haalt voormalig Ajax-target naar Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met spits , zo meldt de verliezend Champions League-finalist via de officiële kanalen. De spits komt over van VfB Stuttgart en stond vorig jaar nog op het verlanglijstje van toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat, die inmiddels is teruggekeerd in Dortmund en de speler dus alsnog in de armen mag sluiten.

Guirassy maakte afgelopen seizoen indruk in de Bundesliga door namens Stuttgart, dat verrassend beslag legde op de tweede plaats achter landskampioen Bayer Leverkusen, liefst 28 (!) keer te scoren in evenzoveel wedstrijden. Dat moyenne had de 28-jarige aanvaller uit Guinee vooral te danken aan zijn bizarre seizoensstart: in de eerste vijf speelronden alleen al was het tien keer raak. Ook tegen Dortmund was het zowel thuis (2-1 winst) als uit (0-1 winst) één keer raak voor Guirassy.

Mislintat en Guirassy zijn geen onbekenden voor elkaar. In 2022, toen de Duitser nog sportief directeur van Stuttgart was, haalde hij de spits op huurbasis naar Duitsland. Een jaar later, toen Mislintat inmiddels bij Ajax werkzaam was, werd Guirassy voor negen miljoen euro definitief overgenomen van het Franse Stade Rennais. Diezelfde zomer hoopte Mislintat hem echter naar Amsterdam te halen als geduchte concurrent voor Brian Brobbey. Van een transfer zou het uiteindelijk echter niet komen.

Inmiddels is Guirassy dus gepresenteerd in Dortmund, dat naar verluidt zo'n achttien miljoen euro voor hem betaalt. De aanvaller tekent een vierjarig contract bij de werkgever van Donyell Malen. Bij BVB zou Guirassy weleens de opvolger van Niclas Füllkrug kunnen gaan worden. De Duits international staat volgens Italiaanse media nadrukkelijk in de belangstelling van AC Milan, dat lang in de markt was voor Joshua Zirkzee, maar de Nederlander eerder deze week naar Manchester United zag vertrekken.

💥 Borussia Dortmund verstärkt sein Angriffszentrum: Am heutigen Donnerstag hat Serhou Guirassy (28) einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Arbeitsvertrag unterschrieben.



