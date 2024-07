'Mourinho wil middenveld Fenerbahçe versterken met Amrabat of oud-PSV'er'

José Mourinho is in de zoektocht naar een nieuwe verdedigende middenvelder voor Fenerbahçe uitgekomen bij , zo melden Turkse media. De Marokkaans international is echter niet de enige kandidaat: ook voormalig PSV'er zou in beeld zijn bij de negentienvoudig landskampioen.

Mourinho tekende deze zomer een tweejarig contract bij Fenerbahçe en heeft grote ambities. Om die kracht bij te zetten toonde de club zich reeds slagvaardig op de transfermarkt. Zo komt aanvaller Youssef En-Nesyri voor een Turks recordbedrag van bijna twintig miljoen euro over van Sevilla en neemt de club voormalig Newcastle United-aanvaller Allan Saint-Maximin over van het Saudische Al-Ahli, terwijl enkelvoudig Turks international Oguz Aydin werd opgepikt bij stadgenoot Besiktas. Met Caglar Söyüncü (Atlético Madrid) trekt Fener bovendien ook een ervaren Turkse verdediger aan.

Artikel gaat verder onder video

De middelste linie kan echter nog wel een boost gebruiken. Mourinho opteert voor een sterke verdedigende middenvelder naast voormalig Manchester United-speler Fred en denkt volgens Habertürk onder meer aan Amrabat. De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord werd afgelopen seizoen door Fiorentina verhuurd aan datzelfde Manchester United, maar de club van Erik ten Hag heeft vooralsnog besloten geen gebruik te maken van de optie tot koop. Het contract van Amrabat in Florence loopt nog door tot medio 2025, wat voor de Fiorentina een reden zou kunnen zijn om deze zomer mee te werken aan een transfer, om te voorkomen dat de speler volgend jaar gratis de deur uitloopt.

Ook Sangaré zou echter in beeld zijn bij Fenerbahçe. De 26-jarige Ivoriaan verruilde PSV vorig jaar voor een bedrag van 35 miljoen euro voor Nottingham Forest en wist zich met die club te handhaven in de Premier League. Dat kan niet gezegd worden van de derde kandidaat die Fenerbahçe op het oog zou hebben: de Noor Sander Berge eindigde met Burnley als voorlaatste en zakte daardoor af naar de Championship.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Hancko wil nog steeds naar Atlético, gat van tien miljoen euro tussen vraagprijs Feyenoord en laatste bod'

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko staat nog altijd open voor een transfer naar Atlético Madrid, schrijft de Italiaanse transferjournalist Matteo Moretto.