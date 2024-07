MVV krijgt zéér goed nieuws van de KNVB: 'Dat is ook een blijk van vertrouwen'

Er is op vrijdagmiddag geweldig nieuws naar buiten gekomen voor de supporters van MVV Maastricht. De KNVB heeft de begroting van de Limburgse club voor het seizoen van 2024/25 goedgekeurd. Volgend seizoen is MVV dus gewoon in de Keuken Kampioen Divisie te vinden, want de club is gewoon gerechtigd om deel te nemen op het tweede niveau, zo is besloten.

Op 17 juni lag er een strakke deadline voor alle BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties) in Nederland. Iedere club diende een begroting voor het seizoen 2024/25 aan de KNVB te overhandigen, waarna het bureau ‘licentiezaken’ een besluit zou nemen over ieder dossier.

Bij de beoordeling van de Maastrichtse begroting heeft de KNVB niet gekeken naar het WHOA-traject, dat de club zelf is ingegaan om een faillissement te vermijden. “De licentiecommissie is zich ervan bewust dat hierdoor de daadwerkelijke cijfers gunstiger zullen uitvallen ten opzichte van de ingediende begroting waardoor het niet noodzakelijk is dat MVV nadien nog een nieuwe begroting hoeft in te dienen”, zo liet de Nederlandse voetbalbond weten.

Algemeen directeur Laura van Leeuwen is trots op de manier waarop MVV gehandeld heeft. “We hebben het niet alleen snel en zorgvuldig gedaan maar de KNVB heeft ook de begroting zoals wij die hebben ingediend onverkort overgenomen. Dat is ook een blijk van vertrouwen vanuit de KNVB in het nieuwe MVV. Langs deze weg wil ik alle betrokkenen danken voor hun steun en offers en kijk uit naar een nieuwe start en het nieuwe seizoen”, laat zij via de officiële clubkanalen weten.

