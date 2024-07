Nagelsmann slachtoffert meest besproken international in kwartfinale tegen Spanje

Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, heeft de veelbesproken op de bank gezet voor de kwarfinale van het EK 2024 tegen Spanje. De controlerende middenvelder verscheen op donderdagochtend nog met een felroze kapsel op het trainingsveld, maar in tegenstelling tot de andere vier EK-wedstrijden van Duitsland, start hij tegen Spanje niet.

Nagelsmann reageerde op de Duitse persconferentie al op het kapsel van zijn middenvelder, maar heeft hem dus wel geslachtofferd voor het belangrijke duel tegen Spanje. Emre Can start in plaats van Andrich naast Toni Kroos op het middenveld. De defensieve middenvelder kan ook als verdediger optreden, dan speelt Duitsland dus met vijf verdedigers.

Toni Rüdiger is terug van een schorsing, waardoor Nico Schlotterbeck weer op de bank moet plaatsnemen. Ook wonderkind Florian Wirtz start niet in de basis tijdens de kwartfinale. Leroy Sané begint vanaf de linkerflank, en Jamal Musiala, zoals verwacht, vanaf de rechterflank. Kai Havertz start in de spits en Ilkay Gündogan begint wederom op de tienpositie.

Spanje lijkt daarentegen niks speciaals te doen. Bondscoach Luis de la Fuente begint namelijk met exact dezelfde elf namen als in de achtste finale tegen Georgië. Om 18.00 uur begint de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland in Stuttgart. De winnaar van dit duel neemt het op tegen de winnaar van Portugal – Frankrijk later op de avond (21.00 uur).

