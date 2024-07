Nederlaag tegen Nederland kan enorm gevolg hebben in Engeland

De nationale ploeg van Engeland staat woensdagavond wellicht voor het laatst onder leiding van Gareth Southgate. Bij een nederlaag tegen het Nederlands elftal is het tijdperk van Southgate over, zo schrijft journalist Jacob Steinberg van The Guardian.

Hoewel Engeland onder Southgate veel beter presteert op hoofdtoernooien dan in de decennia daarvoor, staat de bondscoach toch constant ter discussie. “Niemand wil nu horen over de derde halvefinaleplaats in vier toernooien. In Dortmund, waar Engeland zich voorbereidt op de halve finale tegen een aardig, maar nauwelijks ontzagwekkend Nederland, wil iedereen alleen maar weten of de twijfelaars gelijk hebben als ze zeggen dat Southgate te beperkt en saai is om een ​​hoofdprijs te winnen", klinkt het in The Guardian.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Steinberg is bepaalde kritiek op Southgate over the top. “Niemand beweert dat Engeland totaalvoetbal speelt, maar ze verdedigen goed en de veerkracht die werd getoond tegen Zwitserland en Slowakije is voor een groot deel aan Southgate toe te schrijven. Toch zijn er terechte vragen over zijn management. Aan de linkerkant ontbreekt de balans en op het middenveld heeft Engeland moeite de juiste mix te vinden. Voorin sputtert Engeland, al is een gebrek aan amusementswaarde bij veel ploegen een probleem op dit EK.”

Tegen Nederland is 'geen ruimte voor de besluiteloosheid die ervoor zorgde dat Engeland worstelde tegen Zwitserland, toen er pas aanvallend gewisseld werd toen Engeland met 1-0 achter stond'. "In het stadion van Borussia Dortmund, waar de befaamde Gele Muur waarschijnlijk oranje wordt, zal veel afhangen van de vraag of Southgate gedurfde beslissingen durft te nemen onder druk. Kan hij het tactische gevecht winnen? Gaat het eindelijk klikken in de voorhoede? Kan Engeland met een antwoord komen als het spelbeeld verandert in de tweede helft? Zo niet, dan is het tijdperk-Southgate voorbij."

Volg alle ontwikkelingen in de aanloop naar Nederland - Engeland in ons liveblog!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.