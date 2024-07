Nederland stelt orde op zaken tegen Turkije en scoort tweemaal in zes minuten tijd

Nederland heeft in de kwartfinale van het EK 2024 orde op zaken weten te stellen in het duel tegen Turkije. De Turken waren lang op weg naar de overwinning maar in vijf minuten tijd heeft Oranje het helemaal omgedraaid

Stefan de Vrij heeft voor enorme opluchting gezorgd met zijn doelpunt in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Het zag er lang naar uit dat Turkije het al na negentig minuten zou beslissen, maar twintig minuten voor het laatste fluitsignaal was daar de centrale verdediger die de bal zeer goed inkopte.

Artikel gaat verder onder video

Op een voorzet van Memphis Depay (met haarband) stond De Vrij vogeltje vrij op de penaltystip in de zestien van de Turken. Niet heel veel later lag de bal wéér in het netje! Cody Gakpo kwam vrij op tien meter van de goal maar door een eigen goal van Mert Müldür hoefde de linksbuiten de bal helemaal niet aan te raken.

