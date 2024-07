Nederlands elftal arriveert bij hotel, Valentijn Driessen schaamt zich kapot: ‘Wat een idioterie'

'Het Nederlands elftal is dinsdagavond rond half tien ’s avonds gearriveerd bij het spelershotel in Dortmund, zo blijkt uit een livestream van De Telegraaf via YouTube. Te zien is dat Oranje met liefst twee bussen aankomt bij het Radisson Blu hotel. Valentijn Driessen vindt het bijzonder overdreven dat zijn werkgever deze beelden live moet uitzenden.

Om 20.20 uur vertrok het vliegtuig met spelers en stafleden van het Nederlands elftal vanuit Wolfsburg. Eén uur en tien minuten later kwam Oranje aan bij het spelershotel. “Als je dit toch ziet… wat een pandemonium…”, begint Driessen als hij de aankomst ziet. “Het zijn twee bussen, zitten de reserves in die achterste bus?”, vraagt Pim Sedee zich af.

Artikel gaat verder onder video

“Waar gaat dit over, wat een idioterie. Ik denk dat daar de stafleden inzitten”, gaat Driessen, die een aantal politiemotoren rondom de bus ziet rijden, verder. Vervolgens is te zien dat de spelers van Oranje om en om het hotel betreden. "Als ik in die bus zou zitten, zou ik ons uitlachen! Dit gaat helemaal nergens over; een bus filmen die aankomt. Dit is geen landsbelang, of wel?", sluit hij af.

Woensdagavond staat de halve finale van het EK op het programma tegen Engeland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.