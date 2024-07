Nederlands elftal met de hakken over de sloot naar halve finale tegen Engeland

Na een zwakke eerste helft waarin Turkije op voorsprong kwam via Samet Akaydin is het Nederland toch gelukt om de laatste vier van het EK te bereiken. Na een zenuwslopende tweede helft boog Oranje het duel om door een doelpunt van en een eigen doelpunt van Mert Mülder. Nederland gaat het opnemen tegen Engeland in de halve finale op woensdag.

Nederland begon voor het eerst dit toernooi met dezelfde opstelling als de wedstrijd ervoor. Van tevoren werd er gehamerd op de openingsfase die tegen Roemenië en Oostenrijk ondermaats was. Oranje leek hiervan geleerd te hebben en ging goed van start. Na amper een minuut voetballen kreeg Memphis Depay met een gelukje mee en kreeg hij de eerste kans van de wedstrijd. Hij gleed echter weg en raakte de bal niet goed waardoor deze ruim over ging.

Artikel gaat verder onder video

De Turken, die met vijf man achterop speelden, kwamen na een minuut of tien steeds beter in de wedstrijd. Ze streden voor elke meter en begonnen de Nederlanders af te troeven in de duels. Beetje bij beetje kwamen ze steeds dichter in de buurt bij Bart Verbruggen, maar op een karrevracht aan hoekschoppen na werd Turkije niet echt gevaarlijk. Toch hing een doelpunt van Turkije in de lucht en dat doelpunt viel ook in de 35e minuut.

Arda Güler gaf een haarfijne voorzet richting de tweede paal waar Samet Akaydin, die speelde op de plek van de geschorste Merih Demiral, klaar stond om de bal binnen te knikken van dichtbij. Duidelijk was dat het Nederlands elftal uit een ander vaatje moest gaan tappen in de tweede helft. Dat ging het doen met Wout Weghorst binnen de lijnen, terwijl Steven Bergwijn in de kleedkamer achterbleef.

Oranje kwam sterk uit de kleedkamer en oogde dreigend in de openingsfase van de tweede helft. Na een voorzet van Nathan Aké op het hoofd van Weghorst kwam Memphis Depay een teenlengte tekort om de gelijkmaker binnen te glijden. Toch bleef het oppassen geblazen. Zo schoot Güler een vrije trap op de buitenkant van de paal. Nederland bleef het initiatief houden en Weghorst had de gelijkmaker op zijn schoen. Hij stond vrij bij een voorzet en raakte de bal slecht waardoor Mert Günok kon redden met zijn vingertoppen.

De daaropvolgende hoekschop leverde dan toch de gewenste gelijkmaker op. De voorzet van Memphis kwam op het hoofd van Stefan de Vrij die overtuigend raak kopte. Nederland had de Turken hierna volledig in de houdgreep en dit leverde al snel een voorsprong op. Een lage voorzet van Denzel Dumfries leek aan iedereen voorbij te gaan, maar bij de tweede paal was Cody Gakpo die de bal wat gelukkig in het doel wist te frommelen.

Hierna namen de Turken het heft in handen en trokken ze ten aanval. Dat leverde bijna de gelijkmaker op vlak voor tijd toen Kerem Akturkoglu de bal voor het inschieten had. Bart Verbruggen was al gepasseerd, maar Micky van de Ven bracht redding op de doellijn. In de blessuretijd had Verbruggen nog een wereldredding in huis op een poging van dichtbij, maar Nederland haalde het laatste fluitsignaal!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.