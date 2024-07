Nederlands elftal 'scoort' ook buiten het veld en haalt duizelingwekkende kijkcijfers

De wedstrijden van het Nederlands elftal dit EK worden enorm goed bekeken. De wedstrijd Roemenië - Nederland (0-3) trok minimaal zes miljoen kijkers en werd daarmee vaker bekeken dan de achtste finale Nederland - Tsjechië tijdens het EK in 2021.

Dit meldt kijkcijferkoningin Tina Nijkamp via haar Instagram stories, die positief verrast lijkt door de hoge statistieken. Dinsdagavond schakelden er zeker 6.091.000 kijkers in voor de gewonnen achtste finale, die om 18.00 uur begon. Het zijn hoge cijfers voor een wedstrijd van dat tijdstip en dat op een doordeweekse dag. Deze cijfers zijn niet heilig: mensen die samen kijken in kroegen of ergens thuis kunnen logischerwijs niet worden meegerekend, terwijl ook fans die op hun telefoon de wedstrijd volgen niet in de statistieken zijn meegenomen.

Nijkamp weet te melden dat er veel meer mensen dinsdag keken dan tijdens de achtste finales van de vorige eindtoernooien. Zo trok de verloren achtste finale tegen Tsjechië 5.745.000 kijkers en dat was ook een wedstrijd die rond Nederlandse etenstijd begon (18.00 uur). De wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het WK in Qatar in 2022 leverde 4.804.000 kijkers op.

Het EK leeft volop in Nederland, wat ook te merken is aan het kijkers van de voor- en nabeschouwing via de NOS. Voor de gesprekken vooraf schakelden 3.865.000 mensen in, terwijl 2.023.000 fans bleven hangen voor de analyses bij Sjoerd van Ramshorst. De achtste finale-wedstrijd waaruit de tegenstander van Oranje in de kwartfinale zou rollen, werd ook heel goed bekeken: maar liefst 3.025.000 mensen bleven hangen en zagen Turkije winnen. De kwartfinale tegen de Turken is aankomende zaterdag en begint om 21:00, waardoor Nijkamp weer ongekend hoge kijkcijfers verwacht.

© @tinanijkamp - Instagram

