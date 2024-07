Noa Lang maakt korte metten met ‘hater’ via Instagram

heeft op Instagram teruggeslagen naar een ‘hater’. De gebruiker vroeg namelijk aan de PSV’er hoe het is op het Europees Kampioenschap, waarna Lang niet wist hoe snel hij moest reageren.

In een Instagram-post van het account Trapjack staat een tegeltjeswijsheid waarin staat: “Ik ben technisch net als Ødegaard”. Lang is duidelijk van mening dat dit ook voor hem geldt. “Hahahah als je weet dan weet je”, schrijft hij in een reactie.

Deze zelfverzekerdheid valt niet bij iedereen in de smaak. “Hoe is het op het EK?”, vraagt een gebruiker aan Lang. Door een hamstringblessure die hij eind januari opliep, moest de aanvaller van PSV in mei definitief een streep door eventuele deelname aan het eindtoernooi zetten.

Lang is zelf niet heel gelukkig met de reactie van de gebruiker en slaat al vrij snel terug. “Hoe is het in de Albert Heijn? Nog Lang-plaatjes verkocht?”, vraagt de aanvaller. Daarmee refereert hij aan de EK-spaaractie van de supermarkt. Bij de Albert Heijn kun je namelijk kaarten die ook kunnen dienen als onderzetters sparen waar de Oranje-spelers stuk voor stuk op staan. Ook Lang heeft een kaartje in deze actie.

