Noa Vahle is groot fan van 42-jarige sportpresentatrice: 'Ik vind haar ge-wel-dig!'

Noa Vahle heeft in een duo-interview met Hélène Hendriks in het mediavakblad Broadcast Magazine de loftrompet gestoken over collega-journalist Kate Abdo. De 42-jarige presentatrice is te zien bij het Amerikaanse CBS Sports, waar ze als host de live-uitzendingen met analisten Jamie Carragher, Micah Richards en Thierry Henry aan elkaar praat.

CBS heeft onder meer de Amerikaanse uitzendrechten van het toernooi om de Champions League in handen. Abdo valt in de uitzendingen bijvoorbeeld op door volop mee te doen met het bashen van Richards, die in vergelijking met zijn twee collega-analisten nou eenmaal een iets minder succesvolle voetbalcarrière achter de rug heeft en dat niet zelden ingepeperd krijg. Kijk bijvoorbeeld hieronder nog even terug hoe de oud-speler van onder meer Manchester City voorafgaand aan de Champions League-finale van afgelopen seizoen door Abdo aan de kijkers werd geïntroduceerd.

Vahle én Hendriks blijken groot fan van de manier waarop Abdo zich op het scherm presenteert. "Wij vinden allebei het Engelse analistenteam van het Amerikaanse CBS bij de Champions League top, vooral presentatrice Kate Abdo vind ik ge-wel-dig!", aldus de verslaggever. "Kate kan zo goed met die mannen en situaties omgaan. Precies de mix van meegaan in die lol, jezelf niet al te serieus nemen en – als het moet – ook inhoudelijk je mannetje staan", prijst Vahle haar Amerikaanse collega.

Hendriks sluit zich daar volmondig bij aan en stelt bovendien dat de CBS-uitzendingen een bron van inspiratie inspiratie voor haarzelf en Vahle vormen: "Zij maken precies maken wat wij leuk vinden. We sturen elkaar filmpjes en nemen ook wel dingen over, bijvoorbeeld hoe Kate analisten aankondigt."

Just wait until Kate Abdo introduces Micah Richards😂😂😂



He’s been bullied again😂😂😂 pic.twitter.com/JREot3fXun — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 2, 2024

