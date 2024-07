Hélène Hendriks doet boekje open over afwezige Noa Vahle bij Vandaag Inside

Noa Vahle is tijdens het EK dagelijks te zien in Vandaag Inside met een videoverbinding, maar is al ongeveer een half jaar niet in de studio geweest. Nadat Johan Derksen haar uitmaakte voor 'saai' is en stelde dat Vahle 'bij De Oranjewinter erbij zat als een bakvis', was de journalist niet meer in het programma te zien. In de podcast De Communicado’s wordt haar mentor Hélène Hendriks gevraagd naar de afwezigheid van Vahle.

Hendriks zegt dat de opmerking van Derksen niet de reden is voor de absentie. “Nee, dat heeft er niks mee te maken. Ik denk niet dat ze het heel leuk heeft gevonden. Ik bedoel, dat is… Nee, dat heb ik niet met haar besproken, maar dat denk ik.” Hendriks zegt het ‘sterk’ te vinden dat Derksen altijd zegt wat hij vindt. “Het maakt niet uit over wie het gaat. Dat vind ik heel sterk. Maar nee, Noa was niet gecanceld. Het was niet relevant om haar op dat moment in de uitzending te hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Hendriks stelt dat Vahle alleen op bepaalde momenten in VI zat. “Alleen met toernooien, dat hebben we toen (WK 2022, red.) gezien, hè, dan is het relevant en nu is het weer relevant. Maar voor de rest, ja, ze deed geen Eredivisie, hè, bij ESPN, dus dan heeft het ook geen zin om op maandag daar te zitten of op vrijdag daar te zitten. Dus dat is de reden geweest”, zegt ze in het gesprek met presentator Victor Vlam van de mediapodcast.

“Soms denken mensen dat er heel veel achter zit, omdat Johan niet zoveel zegt en ‘daarom komt die niet’. Dat was met Merel Ek. Dan ging het even over, volgens mij, zwangerschapsdiscriminatie of iets anders. En dan: ‘Daarom zit ze er niet!’, maar er zit vaak helemaal niet zoveel achter”, benadrukt Hendriks. “Volgens mij zat Noa er voorheen ook niet zo heel vaak, alleen in de aanloop van Oranje, dus als Oranje speelt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal één politicus nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside.