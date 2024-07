Oefenwedstrijden Feyenoord: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2024/25

Feyenoord start onder leiding van de nieuwe trainer Brian Priske aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Rotterdammers beginnen aan een compleet nieuw tijdperk, na het vertrek van de succesvolle oefenmeester Arne Slot naar Liverpool. Onder leiding van Priske, die bij Sparta Praag als trainer ook successen kende, moet de ingezette lijn van de afgelopen seizoenen worden doorgetrokken. In dit artikel vind je het complete programma van Feyenoord in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Woensdag 3 juli staat op trainingscomplex 1908 de eerste openbare training van de Rotterdammers gepland. Het geeft de supporters van de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen de gelegenheid om de spelers, en de nieuwe technische staf, van dichtbij aan het werk te zien. Kort daarna volgt ook al het eerste oefenduel. Op zaterdag 6 juli is FC Dordrecht aan de Krommedijk de eerste oefentegenstander van Feyenoord.

Een week later (13 juli) neemt Feyenoord het in de eigen Kuip op tegen het Belgische KRC Genk, waarna 20 juli op Varkenoord ook nog een wedstrijd tegen Cercle Brugge - de oude club van Feyenoord-spits Ayase Ueda - op de rol staat. Na die wedstrijd vertrekt Feyenoord voor vijf dagen naar Oostenrijk. Vermoedelijk wordt daar ook nog een oefenwedstrijd gespeeld, maar daar is op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid over gegeven.

Op zondag 28 juli, als Feyenoord het trainingskamp in Oostenrijk er net op heeft zitten, wacht een fraai affiche voor de ploeg van Brian Priske. In Lissabon is SL Benfica de tegenstander van Feyenoord in strijd om de Eusebio Cup. Een paar dagen later zal Feyenoord de drukke voorbereiding afsluiten met de traditionele openingswedstrijd in De Kuip. Dit seizoen is AS Monaco op 31 juli de tegenstander van de Rotterdammers. Alle wedstrijden van Feyenoord in de voorbereiding zullen uitgezonden worden op Feyenoord ONE.

Programma Feyenoord voorbereiding 2024/25

6 juli: FC Dordrecht – Feyenoord

13 juli: Feyenoord – KRC Genk

20 juli: Feyenoord – Cercle Brugge

22 t/m 27 juli: trainingskamp in Oostenrijk

28 juli: SL Benfica – Feyenoord

31 juli: Feyenoord – AS Monaco

Johan Cruijff Schaal en Eredivisie

