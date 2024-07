Studio Vandaag Inside valt bijna stil na ongemakkelijke grap van Johan Derksen

Bij Vandaag Inside Oranje werd zondagavond gereageerd op de kritiek die Gordon heeft geuit op de vaste tafelgasten van het programma. Een grap van Johan Derksen zorgde daarbij voor een ongemakkelijk moment in de studio.

Vandaag Inside nodigde Gordon maanden geleden uit om bij de oud-voetballers René van der Gijp en Derksen aan te schuiven, aangezien de twee openlijk kritiek hadden op het album van de 55-jarige zanger. Er was in de uitzending een kruk aan de bar voor Gordon gereserveerd, maar de zanger besloot de uitnodiging naast zich neer te leggen.

In een uitzending van de podcast Borrelpraat zei Gordon vorige week dat hij niet meer bij het programma wil aanschuiven. “Nee, want ik vind het tuig van de richel. Ik ga niet met mensen zitten die mij liever een dolk in m’n rug douwen en allemaal dat soort beledigingen over mij hebben gezegd. Moet ik dan met jou aan één tafel zitten? Dat gun ik je niet”, zei Gordon.

Duizendurenkaars

Van der Gijp en Derksen hebben de uitspraken meegekregen. “Gordon heeft ons tuig van de richel genoemd. Ik heb hem gelijk gebeld”, grapte Van der Gijp zondagavond. “Ik heb hem gebeld en ik heb gezegd: ‘Joh, Gordon, ik vind wat je hebt gezegd een beetje…’ Hij zegt: ‘Nee, nee, nee, René, prima, ik bedoelde eigenlijk die andere twee.’ Ik zeg: ‘Dan is het best!’”, lachte de oud-voetballer.

De studio lachte hard om de opmerkingen van Van der Gijp. Derksen maakte vervolgens een grap waar de studio minder hard om kon lachen. “René, ik weet het goedgemaakt met Gordon! Ik ga morgen langs met een duizendurenkaars”, zei Derksen, waarna wat geschokt en ongemakkelijk gelach volgde. In 2022 vertelde Derksen dat hij in het verleden een duizendurenkaars tussen de benen van een bewusteloze vrouw legde, maar zei wel dat de kaars ‘loodrecht de lucht in’ stond. Daarmee zwakte hij eerdere uitspraken – dat hij de vrouw had gepenetreerd met een kaars – af.

