Opmerkelijk: Ajax wil Rosario niet als middenvelder naar Amsterdam halen

wordt niet voor het middenveld naar Ajax gehaald, weet De Telegraaf te melden. Als de middenvelder overkomt van het France OGC Nice, dan is dat in eerste instantie als centrale verdediger. Daarmee kan een vertrek van de gewilde dan ook los gezien worden van de eventuele komst van Rosario.

Rosario staat al een tijdje op het verlanglijstje van Ajax en er zijn ook gesprekken gaande tussen de club en de 27-jarige speler. Het is de bedoeling dat Rosario bij Ajax herenigd wordt met Francesco Farioli. Het tweetal werkte in Frankrijk al met elkaar samen en daar was de middenvelder het verlengstuk van de Italiaanse oefenmeester.

Eerst leek het erop dat Rosario voor het middenveld gehaald zou worden, maar volgens De Telegraaf heeft de Nederlander van Ajax te horen gekregen dat hij in eerste instantie gehaald wordt als rechter centrale verdediger. “Het vertrek van Van den Boomen staat los van de eventuele komst van Rosario”, schrijft clubwatcher Mike Verweij.

De verwachting is dat Van den Boomen op zeer korte termijn de deur achter zich dichttrekt bij Ajax. Er is een heuse concurrentiestrijd gaande voor de middenvelder met de concrete interesse van LOSC Lille, Osasuna en Como. Met de uitgaande transfer van Van den Boomen ontvangt Ajax weer enkele miljoenen. De Amsterdammers kunnen alle transferinkomsten goed gebruiken, omdat door de penibele financiële situatie slechts een deel daarvan geïnvesteerd kan worden in nieuwe spelers.

