Opstelling Oranje bekend: Koeman neemt opvallend besluit tegen Engeland

De opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Engeland is officieel bekendgemaakt. heeft een basisplaats in de halve finale van het EK. Bondscoach Ronald Koeman geeft hem de voorkeur boven Steven Bergwijn op de rechtsbuitenpositie. De halve finale van het EK tussen Nederland en Engeland begint om 21.00 uur in het Signal Iduna Park.

De entree van Malen is de enige wijziging die Koeman doorvoert. De veelal bekritiseerde Memphis Depay heeft nog altijd het vertrouwen van Ronald Koeman, zo maakte de bondscoach maandag al duidelijk tijdens een persmoment. “Iedereen heeft zijn mening en roept wat. Maar ik ben degene die de spelers elke dag meemaakt en op trainingen dingen ziet die anderen niet zien”, zei Koeman.

Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey moeten zich dus opnieuw opmaken voor een reserverol. Vooraf stond alleen bij de rechtsbuitenpositie nog een vraagteken. Zou Steven Bergwijn opnieuw het vertrouwen krijgen, of krijgt Donyell Malen de kans vanaf de aftrap? De keuze is dus gevallen op Malen, die een 'thuiswedstrijd' speelt in het stadion van zijn club Borussia Dortmund.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate voert één wijziging door ten opzichte van de gewonnen kwartfinale tegen Zwitserland. In de verdediging wordt Ezri Konsa vervangen door Marc Guehi, die tegen Zwitserland een schorsing uitzat.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons. Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane.

