Oranje-international bezorgt Rafael van der Vaart ‘kippenvel op de armen’ tegen Turkije

heeft Rafael van der Vaart ‘kippenvel op de armen bezorgd’ met zijn invalbeurt voor het Nederlands elftal tegen Turkije (2-1 zege). Dat zegt de analist van de NOS na afloop vanuit het Olympiastadion in Berlijn.

Van de Ven, in de 73ste minuut als vervanger van Nathan Aké ingebracht door bondscoach Ronald Koeman, voorkwam in de absolute slotfase van de wedstrijd een zekere gelijkmaker van Turkije. Doelman Bart Verbruggen was al geklopt toen Mert Müldür kon uithalen vanbinnen de zestien, maar Van de Ven was voor de doellijn de reddende engel van Oranje.

Na afloop kan de linkerverdediger rekenen op een gigantisch compliment van Van der Vaart. “Ik moet zeggen: Van de Ven die inviel… Je weet dat ik niet van het tackelen ben, maar ik heb tackles gezien: daar kreeg ik kippenvel van op mijn armen. Écht de beul erin”, is de oud-international en analist lovend over Van de Ven.