Oranje-international wekt 'irritatie' bij ploeggenoten: 'Koeman moet hem tot de orde roepen'

Ronald Koeman moet snel tot de orde roepen. Dat stelt Mike Verweij althans. Volgens de verslaggever van De Telegraaf begint het gedrag van Simons binnen de lijnen ‘irritatie’ op te roepen bij zijn ploeggenoten in het Nederlands elftal.

Er werd in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland nogal wat verwacht van Simons. Na een uitstekend seizoen bij PSV keerde hij terug bij Paris Saint-Germain, dat hem meteen verhuurde aan RB Leipzig. In Duitsland groeide Simons al snel uit tot smaakmaker. Maar in het Nederlands elftal wilde het lange tijd niet vlotten. In de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland was het eindelijk voor het eerst raak. Nederland hoopte dat Simons na zijn treffer los zou zijn, maar daarvan kwam in de eerste twee groepswedstrijden op het EK weinig terecht.

Simons kreeg andermaal veel kritiek te verduren. Hij herpakte zich met een assist tegen Oostenrijk, was volgens Ronald Koeman de ‘absolute’ uitblinker tegen Roemenië en schoot tegen Engeland verwoestend raak. Maar na afloop van de verloren halve finale klonken er toch weer harde kritieken over Simons. Niet per se vanwege zijn prestatie binnen de lijnen, vooral om zijn gedrag daarbuiten. Verweij ziet de Oranje-international zich echter ook in het veld gedragen als iemand die hij (nog) niet is. “Dat Simons het in zich heeft om over een aantal jaren dé smaakmaker van het Nederlands elftal te zijn, ziet iedereen. De oud-speler van FC Barcelona, PSG en PSV loopt over van kwaliteit en wordt begeerd door de voetbalelite van Europa. Maar in zijn gedrag zal hij moeten veranderen, want Simons acteert de vedette, maar is nog geen vedette”, zo stelt Verweij.

Het was Verweij die in de nasleep van Nederland - Engeland vertelde dat Simons na afloop de Nederlandse pers niet te woord wilde staan in de mixed-zone. “Dat hij de Nederlandse pers negeert, omdat die hem - zoals hij zelf beweert - ‘kapot heeft gemaakt’, terwijl er op tv een keer iets is gezegd over zijn verongelijkte gedrag op het veld, is tot daaraan toe. Maar dat zijn houding binnen de lijnen, zoals een wegwerpgebaar en geschreeuw naar Reijnders bij een verkeerde bal, ook irritatie begint op te roepen bij zijn medespelers moet hij niet willen”, zo klinkt het. Verweij adviseert Koeman dan ook om Simons ‘tot de orde te roepen nu dat nog kan’. “Want de speler is pas 21. Zo kan worden voorkomen dat hij een paria wordt in de spelersgroep en hij van de fans nooit de waardering krijgt die hij misschien later op basis van zijn spel wel verdient.”

Simons debuteerde tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar in het Nederlands elftal en speelde inmiddels twintig interlands. Tijdens het EK in Duitsland verscheen hij in vijf van de zes wedstrijden aan de aftrap. In de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk kwam hij al na 35 minuten binnen de lijnen voor Joey Veerman. Simons was direct betrokken bij vier doelpunten: drie assists en zijn knal tegen Engeland.

