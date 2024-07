Oranje-internationals verrassen jarige Van Dijk, die selectie toespreekt bij ontbijt

viert maandag zijn 33ste verjaardag. De aanvoerder van Oranje kreeg van bondscoach Ronald Koeman namens de selectie een cadeau overhandigd, waarna iedereen ook nog voor hem begon te zingen. In zijn speech spoort de verdediger iedereen vast aan voor de halve finale van woensdag tegen Engeland.

Nadat Van Dijk bij het ontbijt door zijn medespelers wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag, komt Koeman met een cadeau op hem aflopen. “De capitano is jarig”, zegt hij terwijl hij zijn aanvoerder benadert. “33, gefeliciteerd. We hoopten al dat jij de gedachte had dat wij nog bij jouw verjaardag zouden zijn.” Daarmee doelt Koeman op het feit dat Oranje het in dat geval in ieder geval de halve finales zou schoppen.

Artikel gaat verder onder video

“Zeker weten”, reageert Van Dijk stellig. “Dankjulliewel allemaal. Zoals de trainer zei, het doel was natuurlijk voor mij natuurlijk om met jullie mijn verjaardag te kunnen vieren. Dat betekent dat we in ieder geval in de halve finale zitten. Tel je zegeningen. Dat zal ik zeker doen, elke dag. Op naar de droom die we met zijn allen waar gaan maken.” Zodra de aanvoerder van Oranje gaat zitten, beginnen zijn medespelers voor hem te zingen.

Om deze droom van Van Dijk uit te laten komen, zal Oranje woensdag eerst de halve finale moeten winnen. Dan is Engeland om 21.00 uur de tegenstander in Dortmund. Een dag eerder zal bekend worden wie van Spanje of Frankrijk de andere finalist wordt. De finale van het EK staat op zondagavond om 21.00 uur op de kalender.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.