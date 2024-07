Wim Kieft speculeert hardop over opmerkelijke transfer voor Oranje-ster

Wim Kieft denkt dat clubs uit Saudi-Arabië zich komende zomer kunnen gaan melden bij Oranje-aanvoerder . Mócht de verdediger, die onlangs zijn 33e verjaardag vierde, daadwerkelijk naar het Midden-Oosten verkassen, ziet Kieft geen perspectief meer voor een plek in het Nederlands elftal, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

De analist wil in eerste instantie benadrukken dat Memphis Depay nog niet toe is aan een stap naar Saudi-Arabië. “In tegenstelling tot de 33-jarige Virgil van Dijk is het Midden-Oosten te vroeg voor Depay. Niet dat Van Dijk armlastig is, maar bij hem kan ik me zo’n stap om nog eenmaal te cashen goed voorstellen”, zegt Kieft.

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer denkt dat een stap naar Saudi-Arabië niet gunstig is voor de positie van Van Dijk in Oranje. “Of hij dan in Oranje moet blijven spelen? Je kan niet te veel internationals in de zandbak hebben zitten. Je ziet dat Georginio Wijnaldum het ook niet meer kan leveren. De competities stellen gewoon niet zo veel voor”, is de voormalig spits eerlijk.

Mócht een transfer daadwerkelijk plaatsvinden, ziet Kieft dat Oranje voorlopig genoeg alternatieven heeft voor Van Dijk. “Voor Van Dijk heb je trouwens alternatieven en kan je verder met Matthijs de Ligt, Lutsharel Geertruida of Micky van de Ven”, sluit de analist af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.