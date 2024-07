Pavlidis vliegt bij oefenduel van Benfica over boarding en komt hard ten val

heeft een nogal hachelijk moment beleefd in zijn tweede oefenduel voor Benfica. De Griekse spits viel aan het begin van het duel tegen Celta de Vigo over een boarding en maakte vervolgens een keiharde landing op een trap in het stadion. Dat weerhield Pavlidis overigens niet van scoren, hij was namelijk tweemaal trefzeker.

Pavlidis maakte recentelijk de overstap van AZ naar Benfica voor maar liefst twintig miljoen euro. Bij de Portugese topclub maakt de spits vooralsnog furore in de voorbereiding. In zijn eerste oefenwedstrijd met Benfica tegen Farense verzorgde de 25-jarige aanvaller de 2-0. Zaterdagavond was Pavlidis zelfs goed voor twee treffers. Hij was trefzeker van de strafschopstip en na 28 minuten wipte de spits beheerst raak na een prima pass van oud-Ajacied David Neres.

De wedstrijd begon echter allerminst goed voor Pavlidis. De spits probeerde bij een duel aan de zijlijn een bal binnen te houden, maar dat eindigde vervolgens niet heel goed voor hem. Pavlidis kukelde over de reclameborden en viel vervolgens ruim een halve meter naar beneden om keihard op de trap terecht te komen.

Halverwege het duel werd Pavlidis, net als zijn ploeggenoten bij Benfica, vervangen. Vanaf de zijkant zag de spits Celta de Vigo de 2-0 achterstand goedmaken en terugkomen tot 2-2. Dat was tevens de eindstand van het duel.

