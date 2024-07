PSV hengelt talentvolle verdediger van Bayer Leverkusen binnen: ‘We zijn meer dan overtuigd’

PSV heeft overgenomen van het Duitse Bayer Leverkusen, zo maakt de regerend landskampioen bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige verdediger zette in Eindhoven zijn handtekening onder een contract tot medio 2027.

Technisch manager Jan Vennegoor of Hesselink is in zijn nopjes met de overgang van Monamay naar PSV. “We volgden Madi al voordat hij naar Bayer Leverkusen ging”, vertelt hij. “We hebben hem meermaals bekeken en zijn meer dan overtuigd van zijn kunnen. Hij is een moderne, veelzijdige voetballer met erg veel potentie. We hebben er vertrouwen in dat hij bij PSV de mogelijkheden grijpt om de volgende stappen te zetten.”

Monamay staat te popelen om aan de slag te gaan bij PSV. “Ik ben heel blij dat alles rond is en wil zo snel mogelijk beginnen. Ik had vanaf het begin een goed gevoel bij PSV en vind het een eer dat ik het shirt mag dragen,” vertelt de jonge en ambitieuze verdediger. “Ik wil mijn kwaliteiten laten zien en zo snel mogelijk aansluiting vinden bij de hoofdmacht.”

De Belgische verdediger speelde sinds 2022-2023 in de jeugdopleiding van de Bayer Leverkusen. Afgelopen seizoen kwam de verdediger uit in de U19-Bundesliga West, waarin hij 24 maal in actie kwam. Daarnaast trainde hij mee met het eerste elftal van de Duitse landskampioen en speelde hij viermaal voor België Onder 19. Bij PSV sluit Monamay in eerste instantie aan bij het Jong PSV van trainer Alfons Groenendijk.

Leverkussen ➟ Eindhoven

Madi Monamay = PSV'er! 🔴⚪️ — PSV (@PSV) July 16, 2024

