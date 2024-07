PSV hoeft voorlopig niet door te schakelen na ontvangen van beschamende aanbieding

Atlético Madrid is na het openingsbod van twee miljoen euro op PSV-doelman niet meer teruggekomen bij de Eindhovenaren, zo weet clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond te melden. De Spaanse grootmacht zag recent een beschamend bod onlangs afgewezen worden door de Brabanders, maar heeft sindsdien geen contact meer opgenomen met PSV.

Benítez staat er goed op bij Atlético Madrid. De Argentijn is in beeld bij de Madrilenen, omdat Jan Oblak mogelijk een transfer maakt. De club van Diego Simeone moet echter nog wel aan de bak om Benítez weg te plukken bij PSV. De Spaanse club bracht onlangs een bod van twee miljoen euro uit, wat direct naar de prullenbak is verwezen door technisch directeur Earnest Stewart. De verwachting was dat Atlético Madrid wel terug zou komen met een nieuwe aanbieding, maar dat is volgens het Eindhovens Dagblad nog niet gebeurd.

Artikel gaat verder onder video

"Atlético Madrid is niet meer teruggekomen voor PSV-keeper Benitez. Zaak ligt volledig stil momenteel", weet clubwatcher Rik Elfrink. Of van uitstel ook afstel komt, moet nog blijken. Feit is dat vraag en aanbod wel enorm ver uit elkaar lagen", doelt Elfrink op het openingsbod van Atlético Madrid en de vraagprijs van PSV. Wat de Eindhovenaren exact willen hebben is niet duidelijk, maar Atlético Madrid zal wel met meer miljoenen over de brug moeten komen.

Dat Atleti zich voorlopig nog niet opnieuw heeft gemeld in Eindhoven, geeft PSV een mogelijkheid om een lijstje met eventuele vervangers paraat te hebben, mocht Benítez uit het Philips Stadion vertrekken.