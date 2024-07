PSV komt vlak voor oefenwedstrijd met geweldig nieuws over Noa Lang

kan zaterdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen uitgerekend Club Brugge zijn rentree maken bij PSV. De aanvaller verruilde Club Brugge vorig jaar voor PSV en beleefde een geweldige start in Eindhoven, maar worstelde vervolgens meermaals met blessureleed en kwam sinds 27 januari niet meer in actie. Lang begint op de bank, maar komt verderop in de wedstrijd binnen de lijnen. Aanwinsten Ryan Flamingo en Couhaib Driouech hebben een basisplaats.

PSV telde vorige zomer 12,5 miljoen euro neer voor Lang. De dribbelaar schoot uit de startblokken in het shirt van zijn nieuwe club. Hij bezorgde PSV tijdens zijn eerste officiële wedstrijd - de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord - meteen de eerste prijs van het seizoen. Lang was ook in de Eredivisie belangrijk en dribbelde er in de Champions League flink op los, maar gaandeweg de eerste seizoenshelft begon zijn hamstring tegen te stribbelen. Lang maakte in november zijn rentree, maar dat bleek te vroeg. Na even toegekeken te hebben, raakte hij in januari opnieuw geblesseerd: einde seizoen.

Bijna een halfjaar later kan Peter Bosz eindelijk weer een beroep doen op de topaankoop van vorig jaar. Het oefenduel met Anderlecht (0-3) van vorige week ging nog aan Lang zijn neus voorbij, maar zaterdagmiddag maakt hij zijn rentree. Lang zit in de selectie voor het oefenduel met zijn oude werkgever Club Brugge. Dat geldt ook voor aanwinsten Flamingo en Driouech. Sterker nog: de van respectievelijk FC Utrecht en Excelsior overgekomen middenvelder en aanvaller verschijnen meteen aan de aftrap. Bosz kiest voor een sterke elf. Zo staat Walter Benítez ondanks de geruchten over een vertrek onder de lat. Jordan Teze, Armando Obispo, Olivier Boscagli en Mauro Junior vormen de defensie.

Flamingo wordt op het middenveld vergezeld door Guus Til en Ismael Saibari, die van Bosz geen toestemming kreeg om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Voorin wordt Luuk de Jong geflankeerd door Hirving Lozano en Driouech. De ontmoeting tussen PSV en Club Brugge begint om 13.00 uur en duurt 105 minuten. Onderstaande elf namen spelen de eerste zestig minuten. Lang zal in de laatste twintig zijn opwachting gaan maken.

Today we’re playing two with different lineups. Come on, boys! 🔥#PSVCLU pic.twitter.com/l0zRqWHucY — PSV (@PSV) July 13, 2024 Peter Bosz geeft bij Ziggo aan, dat Noa Lang 20 minuten mee gaat doen in het oefenduel met Club Brugge. Bakayoko, Pepi en Tillman sluiten maandag aan als PSV op trainingskamp gaat. Schouten en Veerman hebben nog negen dagen extra vakantie. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) July 13, 2024

