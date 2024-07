PSV moet transferplannen omgooien: ‘Extra optie onvermijdelijk’

PSV heeft achterin last van behoorlijke personele problemen. Mauro Junior liep afgelopen weekend een blessure op waarmee hij lang aan de kant zal staan, terwijl ook de komende tijd zal ontbreken. Volgens het Eindhovens Dagblad is er nodig behoefte aan een extra optie achterin.

Afgelopen weekend vielen zowel Mauro als Olivier Boscagli uit bij PSV, terwijl ook Obispo eerder in de voorbereiding geblesseerd raakte in een oefenduel. Hoewel het kwetsuur van Boscagli mee lijkt te vallen, is ‘op dat moment goed te zien dat de huidige selectie van PSV defensief heel kwetsbaar is’, zo stelt het ED.

Artikel gaat verder onder video

De regionale krant weet dat de clubleiding van PSV de komende dagen zal bekijken of de transferplannen van de Eindhovenaren bijgesteld moeten worden. “Ze moeten de komende weken waarschijnlijk niet een of twee, maar misschien wel drie keer de markt op voor een inkomende transfer”, leest het.

Eén van de namen die al langer wordt genoemd, is die van Sepp van den Berg. De Eindhoven kunnen vooralsnog niet voldoen aan de vraagprijs van twintig miljoen euro die Liverpool hanteert voor de jonge verdediger. Maar zelfs als PSV hem weet te binden, zal het daar waarschijnlijk niet bij blijven. “Nóg een verdediger aantrekken lijkt na dit weekend voor PSV bijna onvermijdelijk”, concludeert de krant.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.