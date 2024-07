PSV-speler verschijnt met verrassend kapsel aan aftrap: fans schrikken zich kapot

PSV speelt zaterdagmiddag een (besloten) oefenwedstrijd tegen Club Brugge en het duel is live te volgen via Ziggo Sport. Kijkers van de vriendschappelijke wedstrijd moesten twee keer met de ogen knipperen toen in beeld verscheen.

De aanvaller, die in de winterstop vertrekt naar het Amerikaanse San Diego FC, komt voor de dag met een gemillimeterd kapsel. Fans van de Eindhovense club reageren op X met verbazing op de keuze van de vleugelspeler.

PSV treedt vanmiddag aan met een aantal vertrouwende namen. Zo hebben onder meer Walter Benítez, Olivier Boscagli, Jordan Teze, Ismael Saibari, Guus Til en Luuk de Jong een basisplaats. Noa Lang maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie en kan maximaal twintig minuten meedoen.

