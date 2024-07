PSV weet wat het zoekt bij vertrek Benítez: 'Hij stond niet zo lang geleden al op de lijst'

PSV houdt serieus rekening met een vertrek van doelman , maar de Eindhovenaren weten al wel precies wat ze zoeken in een opvolger van de Argentijn in Eindhoven. Het is volgens Voetbal International duidelijk dat de Brabantse club in ieder geval een ervaren doelman toe wil voegen aan de selectie, als Benítez het Philips Stadion daadwerkelijk gaat verlaten.

PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International denkt dat supporters van PSV serieus rekening moeten houden met een vertrek van Benítez uit Eindhoven. Het geïnteresseerde Atlético Madrid bracht onlangs al een bod van twee miljoen euro uit, maar dat werd niet serieus genomen door technisch directeur Earnest Stewart van PSV. Volgens Timmer is het de verwachting dat Atlético Madrid zich met een nieuwe aanbieding van ongeveer zes miljoen euro zal gaan melden en dat PSV dan het gesprek wil aangaan: "De kans dat PSV nog deze window op zoek moet naar een nieuwe eerste doelman is reëel", denkt Timmer in ieder geval.

Mocht het vertrek van Benítez daadwerkelijk aanstaande zijn, dan moet PSV op zoek naar een nieuwe doelman. Timmer weet in ieder geval wat voor type keeper de beleidsbepalers op het oog hebben: "De Eindhovenaren zullen opteren voor een ervaren doelman, en uiteraard één die goed in de offensieve speelwijze van Bosz past. Die nieuwe man onder de lat moet goed zijn met zijn voeten en de grote ruimte achter de laatste linie kunnen bespelen", legt Timmer uit.

Vervolgens laat de journalist zelfs een naam vallen: "Bernd Leno stond bijvoorbeeld en niet zo lang geleden eerder al op de lijst in Eindhoven. Zo’n type - Leno is 32 jaar en heeft zich bewezen in Europese topcompetities – is heel goed denkbaar", denkt Timmer, die niet zegt dat Leno op dit moment nog een optie is voor PSV.

