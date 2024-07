Van der Vaart en Van Hooijdonk komen met ontzettend negatief geluid over Oranje na uitschakeling

Het Nederlands elftal werd woensdagavond door een laat doelpunt van Ollie Watkins in de halve finales van het EK uitgeschakeld door Engeland: 1-2. Analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk laten na afloop bij de NOS een opvallend negatief geluid horen over het toernooi van Oranje.

“Als ik het algemeen en kritisch bekijk: ik denk dat we over tien jaar niet denken dat we het Nederlandse voetbal op de kaart hebben gezet hier”, zegt Van der Vaart na afloop. “In het algemeen, vind ik. Het is een teleurstelling en de scheidsrechter was een drama vandaag, maar het is niet zo dat we… Toch?”

“Een finaleplaats was fantastisch geweest, maar niet op basis van het vertoonde spel”, gaat de oud-international en analist kritisch verder. “Als je het EK uiteindelijk wint met dit spel, dan is alles goed. We houden van mooi voetbal. Als je niet goed speelt, moet je er alles aan doen om te winnen.”

“Daar kan ik mij wel in vinden”, vult Van Hooijdonk aan. “De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat wij ook niet hebben geroepen dat we Europees kampioen zouden worden. De weg hiernaartoe was redelijk makkelijk, met toch aardig wat hobbels. Als je dan zo de halve finale verliest, dan doet dat pijn.”