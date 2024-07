Rafael van der Vaart is duidelijk en staat niet achter voorstel van Memphis Depay

Rafael van der Vaart en NOS-commentator Jan Roelfs vinden niet dat journalisten meer achter de spelers van het Nederlands elftal moeten staan, zo stellen ze in een voorbeschouwing van de NOS op de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. Onlangs deed Memphis een oproep aan journalisten om meer achter te staan, die op dat moment veel kritiek kreeg.

NOS-verslaggever Thierry Boon legt in de livestream van de NOS voor aan Van der Vaart of journalisten meer achter de spelers van Oranje zouden moeten staan. Memphis Depay gaf onlangs bijvoorbeeld aan dat journalisten een speler als Simons, die regelmatig veel kritiek moet verwerken, ook weleens mogen helpen: "Ik denk dat iedereen vooral achter hem moet staan, vooral jullie gasten (journalisten, red.). Ik denk dat het wel goed is om kritisch te zijn, maar je kan hem ook af en toe eens helpen. Je kan hem ook complimenten geven", zei hij tegenover aanwezige media. Overigens is Van der Vaart een van de journalisten die razend enthousiast is over Simons, maar legt hij ook de vinger op de zere plek als de voetballer van PSG niet goed presteert.

Van der Vaart stelt woensdagochtend bij de NOS dat journalisten niet direct meer achter Oranje zouden moeten staan. Dit is volgens wel iets wat binnen de spelersgroep kan leven: "Ja, maar als speler dan denk je dat altijd. Dat dachten wij ook", stelt Van der Vaart. Volgens hem had hij wel te maken met een groep die kritiek kon hebben, op momenten dat er kritiek nodig was: "Wij hadden wel een generatie van: als het slecht is, dan is het slecht."

"Als het heel slecht op het veld is, moet je dat als commentator of analist ook niet goed praten", stelt commentator Roelfs vervolgens. "De jongens zetten uiteindelijk de toon op het veld, die bepalen de energie en de sfeer. Wij moeten er niet iets moois van maken als dat er niet is. Kritisch moeten we natuurlijk wel blijven."

