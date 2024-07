Ramalho verlaat PSV na drie seizoenen: zijn volgende competitie lijkt bekend

PSV neemt definitief afscheid van . Via de officiële clubkanalen wordt het vertrek van de 32-jarige verdediger donderdagmiddag bevestigd. Waarschijnlijk keert Ramalho terug naar zijn geboorteland Brazilië, waar hij onder meer aan de slag kan bij Corinthians.

Ramalho is sinds 1 juli transfervrij, omdat hij niet is ingegaan op de aanbiedingen van PSV. Hoewel de Eindhovenaren alsnog hoopten op de komst van de Braziliaan op de trainingen, bleek hij deze week te ontbreken. Daardoor leek een terugkeer bij PSV steeds minder realistisch.

Artikel gaat verder onder video

Zuid-Amerikaanse bronnen weten dat de ervaren stopper dicht bij een deal is met Corinthians. Ook Vasco da Gama zou geïnteresseerd zijn in Ramalho, die drie seizoenen in Eindhoven speelde. Met PSV won hij driemaal de Johan Cruijff Schaal, twee keer de KNVB Beker en een keer de landstitel.

De Braziliaan stond in het afgelopen seizoen 40 keer in de basis bij PSV, waarvan 29 keer in de Eredivisie. Maar op het moment dat de ploeg van Peter Bosz tegen een ‘sterkere tegenstander’ speelde, verdween Ramalho naar de reservebank en werd Jerdy Schouten geposteerd als centrale verdediger.

Met Ryan Flamingo heeft PSV al een verdediger aangetrokken voor in het hart van de defensie, waar Ramalho meestal speelde. Ook wil PSV zich gaan versterken met Sepp van den Berg (Liverpool). Behalve Ramalho is ook Armel Bella-Kotchap vertrokken, nadat hij vorig seizoen werd gehuurd van Southampton.