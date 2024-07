'PSV verwacht niet meer dat maandag afwezige sterkhouder gaat bijtekenen'

PSV lijkt definitief afscheid te gaan nemen van Ramalho. De Braziliaanse verdediger, die afgelopen seizoen 33 Eredivisie-wedstrijden speelde voor de landskampioen, was maandag niet aanwezig op de training.

Ramalho is sinds 1 juli transfervrij en is de afgelopen tijd niet ingegaan op aanbiedingen van PSV. Maandag hoopte de Eindhovense club dat de Braziliaan 'gewoon' op het trainingsveld zou verschijnen, maar dat is niet het geval, zo meldt De Telegraaf. Daarmee lijkt hij definitief naar een andere club te vertrekken.

In mei zijn de verdediger nog tegen ESPN: "Ik wil blijven of vertrekken naar een club waarbij ik het gevoel heb dat ze me honderd procent willen hebben. Dat is wat ik wil. Ik weet nog niet of dat hier is, of ergens anders. Dat ga ik nog beslissen. Ik geef elke dag alles voor het team en ik denk dat ik dat ook verdien vanuit de club. Ik ga mijn tijd nemen om tot een beslissing te komen."

Bij PSV verwachtten ze dat Ramalho minder speeltijd zou gaan krijgen volgend seizoen. Zo probeerde trainer Peter Bosz al vaker dingen uit centraal achterin, waaronder het terughalen van middenvelder Jerdy Schouten. Uit de aanbieding die PSV Ramalho heeft gedaan, zou de verdediger zijn conclusies kunnen hebben getrokken. Hij lijkt naar Vasco da Gama te vertrekken, in zijn geboorteland.

Shurandy Sambo (transfervrij naar Sambo), Patrick van Aanholt, Armel Bella-Kotchap (beiden einde huurperiode) en Boy Waterman waren ook niet bij de training op 1 juli in Eindhoven. Wel van de partij was Hirving Lozano, die pas op 1 januari naar FC San Diego vertrekt. Verder is PSV volop bezig om Ryan Flamingo aan te trekken.

