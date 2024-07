‘Real Madrid beraamt gigantische transfercoup in de Premier League’

Real Madrid beraamt een gigantische transfercoup in de Premier League. Volgens journalist Christian Falk van BILD werkt de Spaanse grootmacht namelijk concreet aan de komst van Liverpool-verdediger .

Alexander-Arnold speelt al zijn gehele carrière voor Liverpool en is al jarenlang een vaste waarde bij the Reds. De 25-jarige rechtsback heeft zijn volgend jaar aflopende contract echter nog altijd niet verlengd, waardoor Real Madrid zijn kans schoon ziet om toe te slaan bij de club van nieuwbakken trainer Arne Slot.

Volgens Falk is er sinds een maand contact tussen Real Madrid en de vertegenwoordiging van Alexander-Arnold. Of Liverpool bereid is om mee te werken aan een zomers vertrek van de rechtervleugelverdediger en welk prijskaartje in dat geval gemoeid zou zijn met een transfer, is niet bekend. Indien Alexander-Arnold zijn contract niet verlengt, zou dit in principe de laatste transferperiode zijn dat Liverpool fors kan cashen voor zijn jeugdexponent.

Alexander-Arnold staat sinds zijn debuut in 2016 op 310 wedstrijden in de hoofdmacht van Liverpool. Daarin was hij goed voor 19 doelpunten en 81 assists. Bij Real Madrid wordt de rechtsbackpositie al jarenlang ingevuld door Dani Carvajal. Die is inmiddels 32 en loopt volgend jaar uit zijn contract bij de Koninklijke.

