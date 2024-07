Regie van Ziggo Sport filmt oud-Feyenoorders en mist openingstreffer van Ajax

bracht Ajax zaterdagmiddag op voorsprong in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rangers FC. De 21-jarige middenvelder, die vandaag als linkshalf speelt, was attent nadat doelman Jack Butland miszat bij een steekpass. Opvallend is dat de regie van Ziggo Sport het doelpunt zo goed als miste omdat er aantal oud-voetballers in beeld verschenen.

De oud-verdediger Bert Konterman, die tussen 1998 en 2000 actief was bij Feyenoord, is zaterdagmiddag aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd van Ajax. “Een oude Feyenoorder zien we daar”, zegt commentator Sierd de Vos, die plotseling ziet dat Ajax op voorsprong komt. “Hé, 1-0!”, constateert de presentator. Het kan ook dat De Vos doelde op Michael Mols, die schuin tegenover Konterman zat. Naast Konterman zit overigens Arthur Numan, die een succesvol verleden heeft bij PSV. Het drietal heeft een verleden bij Rangers FC.

Kian Fitz-Jim met de 𝟏-𝟎! 😎

De regie mist het.. maar de kleine dribbelaar schiet de bal in een leeg doel 💫#ZiggoSport #AJARAN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 13, 2024