René van der Gijp kraakt 'heel gekke wissel' van Ronald Koeman tegen Engeland

René van der Gijp vindt dat verkeerd is gebruikt in de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. De spits viel aan het begin van de tweede helft in voor Donyell Malen.

“Nee, dat vond ik geen logische vervanging”, zegt Van der Gijp woensdagavond bij Vandaag Inside. “Je weet dat je – als je voortbouwt op de eerste helft – je hem steeds op de middenlijn aanspeelt. Dan heb je gewoon niks aan ‘m.”

“Dan had je Brobbey misschien wel moeten brengen, met zijn snelheid”, antwoordt collega-analist Dick Advocaat. Van der Gijp reageert: “Brobbey, of Zirkzee… Maar ik vond dit een heel gekke wissel. Ik zou hem toch achter de hand hebben gehouden voor de laatste paar minuten als je achter was gekomen, al was dat nu niet nodig.”

“Hij kwam gewoon op verkeerde posities aan de bal. Dat is totaal zijn kracht niet”, legt Van der Gijp uit. Johan Derksen is wel te spreken over een andere wissel van Ronald Koeman “Ik was al bang dat hij Weghorst zou brengen toen Memphis uitviel, maar ik vond het wel een goede wissel om Veerman te brengen. Daar loste hij het probleem eigenlijk mee op.”

