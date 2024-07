Van der Gijp maakt gehakt van vier Oranje-internationals: ‘Die hebben maar één hersencel!’

René van der Gijp was ontzettend onder de indruk van het interview van Novak Djokovic na afloop van de verloren Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz. De tennisser kwam met prachtige woorden voor zijn collega, waarna Van der Gijp de pijnlijke vergelijking trekt met vier spelers van het Nederlands elftal.

“Ik was verschrikkelijk onder de indruk van zijn woorden. De manier waarop hij alles vertelde… Dan zie ik gelijk weer Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk en Memphis Depay zitten...”, begint Van der Gijp in de KieftJansenEgmondGijp podcast. “Ik snap wel dat zij niet zitten te wachten op die interviewtjes met Jeroen Stekelenburg, maar zij snappen niet dat een interview héél veel waarde kan hebben”, reageert Michel van Egmond.

“Zoals jullie nu over Djokovic praten, zo zouden jullie ook over Depay kunnen praten als hij zich iets anders opstelt”, gaat hij verder. “Als ik naar Van Dijk zit te kijken, weet ik ook wel dat het niet waar is wat hij zegt. Als ik naar Van Dijk, Wijnaldum, Memphis en Steven Bergwijn kijk, dan overheerst bij mij maar één gevoel: één hersencel”, haalt Gijp vervolgens enorm hard uit. “Eén hersencel. Ik zeg niet dat dat ook echt waar is, maar zo komen ze wel op mij over”, sluit de oud-voetballer af.

