Reservespeler Oranje roept rest van selectie op publiek te bedanken na uitschakeling

Het Nederlands elftal werd woensdagavond in de halve finales van het EK uitgeschakeld door Engeland: 1-2. Ollie Watkins dompelde Oranje in extremis in rouw met het winnende doelpunt. dirigeerde de selectie van bondscoach Ronald Koeman na afloop richting het Oranje-publiek.

Nadat Oranje in het Signal Iduna Park in Dortmund tegen een late nederlaag aanliep, was de teleurstelling bij de spelers groot. Te zien was hoe de meeste spelers van Nederland verslagen om zich heen keken, met de handen in de zij. Blind, die tegen Engeland negentig minuten op de bank zat, riep de rest van de selectie uiteindelijk op om richting de meegereisde supporters te lopen om hen te bedanken voor hun steun.

Artikel gaat verder onder video

Nederland en Engeland stevenden af op een verlenging, na doelpunten in de eerste helft van Xavi Simons en Harry Kane (strafschop). Invaller Watkins besliste de wedstrijd in de slotminuut echter in het voordeel van Kane.