Roep om schorsing krijgt mogelijk gehoor: UEFA stelt onderzoek in naar Demiral

De UEFA is een onderzoek gestart naar het gebaar dat aan het publiek toonde na zijn tweede doelpunt tegen Oostenrijk. Het gebaar wordt geassocieerd met de ultranationalistische groepering de Grijze Wolven, een aanhang die bijvoorbeeld in Frankrijk verboden is.

Gisteravond liet de Duitse journalist Eren Güvercin zich al vol afgrijzen uit over het moment en suggereerde een schorsing op X. Hij tagde het Duitse Twitteraccount van de UEFA en dat bericht lijkt te zijn aangekomen. De UEFA is namelijk met een onderzoek gestart naar deze 'wolvengroet'.

Demiral liet zich na de wedstrijd uit over het gebaar, maar snapt de ophef niet. "Dat had te maken met mijn Turkse identiteit, zoals ik die goals vierde. Ik zag mensen in het stadion dat gebaar ook maken. In de toekomst hoop ik het vaker te doen, er zit geen verborgen boodschap achter. Ik wilde gewoon graag mijn geluk delen met het publiek."

Als Demiral daadwerkelijk geschorst wordt, mist hij de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Mirlin Daku, speler van Albanië, kreeg eerder dit toernooi al een schorsing van de voetbalbond aan zijn broek, toen hij het publiek nationalistische nummers wilde laten meezingen. Een ploeggenoot van Demiral, oud-Feyenoorder Orkun Kökcu, pakte gisteren een gele kaart terwijl hij op scherp stond. Hij zal dus niet meedoen tegen het Oranje.

